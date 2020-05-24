Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler 

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti, bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak´ın mezarını ziyarete gitti ve dua etti.<br>Kaynarca'nın Şeyhtımarı Mahallesi'nde oturan Selahattin Azak ile Ayşe Azak, 18 Ağustos 1997 tarihinde Muş´ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyarete gitti ve dua etti. Kaynarca Jandarma Komutanlığı´nda görevli jandarmalar şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Selahattin Azak, "Bayramlarda oğlum bize gelirdi bu bayramda biz ona geldik" dedi. <br>Ayşe Azak ise "Oğlum şehit oldu, acısı yüreğimizden ve kalbimizden çıkmıyor. Nereye gitsek acısı bizimle beraber gidiyor. Mezarına sürekli gidip geliyoruz ama onun eksikliği belli oluyor bir türlü unutulmuyor. 3 tane evladım var hepsinin yeri ayrı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-05-24 17:52:47<br>
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