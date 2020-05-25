Sakarya´da, polis ve jandarmadan yollarda denetim

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, Ramazan Bayramı´nın 2'nci gününde şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarına devam etti. TEM ve D-100 yolu boş kaldı. <br>Ramazan Bayramı´nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra şehirler arası seyahat kısıtlamasının da devam ettiği Sakarya´da, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehre giriş ve çıkış yapan sürücüler, tek tek durdurulurken, araçlarda bulunanların evrakı kontrol ediliyor. Halkın kısıtlamalara uymasıyla hem TEM hem de D-100 yolunun boş kaldığı görülürken, gerekli izinleri olanların giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-25 16:35:45<br>

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