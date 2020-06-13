Ahşap ev ile kaşık atölyesi yangında kullanılmaz hale geldi

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve kaşık atölyesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Taraklı İlçesi Kemaller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ç.’ye ait kaşık yapımı atölyesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede bitişiğindeki 2 katlı ahşap eve sıçradı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

Kaşık atölyesi ve 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hal gelirken, yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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