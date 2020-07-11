Doğum gününü elinde pastasıyla yamaç paraşütü yaparak kutladı



Murat HAZER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, boş zamanlarında yamaç paraşütü yapan İbrahim Kurt, 43'üncü yaş gününü de havada pasta keserek kutladı.

Serdivan'da yaşayan İbrahim Kurt, arkadaşı Cevat Kılıç ile birlikte Serdivan Tepesi olarak bilinen mevkiden yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde paraşütle süzülen Kurt, havada üzerinde `İyi ki doğdun İbrahim´ yazılı olan pastayı kesti. Daha sonra yere inen ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan İbrahim Kurt, "Bu yıl 43'üncü yaş günümü havada kutladım. Adrenalini seviyorum, sıradan şeyler bana göre değil açıkçası. Havada pastamı keserek yaş günümü kutladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Murat HAZER

2020-07-11 15:31:31



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