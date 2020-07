6 Kıta 195 ülkede ‘Türk Malı’ emaye kullanılacak

Türkiye’nin en büyük emaye frit üreticilerinden Gizemfrit, global pazarda da birinciliği hedefliyor.

Emaye, seramik, pigment ve mürekkep fonksiyonel kaplamalar ve cam olmak üzere 5 ana grubunda üretim yapan Gizemfrit, ihracat hedefini yükseltti. Emaye ve seramikte yurt içinde yüzde 70’e varan pazar payına sahip şirket, 65 milyon dolarlık yıllık ihracat tutarını 5 yıl içinde yüzde 45 artırarak 95 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. Gizemfrit, beyaz eşya, mutfak araç gereçleri, fırın, cam ve seramik endüstrisi gibi alanlarda lider markaların çözüm ortağı olarak konumlanırken, 6 kıtada 60 ülkeye ‘Türk Malı’ emaye frit ihraç ediyor. Yılda 73 bin ton üretim kapasitesine sahip Gizemfrit, yüzde 12 olan global pazar payını yüzde 15’e çıkartarak sektörel başarısını dünya liderliğiyle taçlandırmayı hedefliyor.

İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin her yıl düzenlediği ‘İhracatın Yıldızları’ ödüllerinde, ‘Boya, Vernik ve Mürekkepler’ kategorisinde 12 yıldır üste üste ‘İhracat Şampiyonu’ olan Gizemfrit, yeni parolasını belirledi. Global Emaye Satış Direktörü Ahmet Madenli, bu ödülün hedeflerine ulaşmak konusunda kendilerini motive ettiğini belirterek, “pazarımız artık tüm dünyadır” mottosuyla küresel arenada liderlik için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sürekli büyüme refleksi ve uluslararası organizasyon ağıyla değişen dünya şartlarına yön vereceklerini ifade eden Global Emaye Satış Direktörü Ahmet Madenli, “Bugün 6 kıtada 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yakaladığımız bu başarıdan daha zoru ise pazar payımızı korumak ve daha yukarıya taşımaktır. ‘Dünya 60 değil, 195 ülkeden oluşuyor’ parolasıyla, Gizemfrit’in her ülkede var olması bizim en büyük gelecek hedefimiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde, sektörel fırsatları doğru değerlendirerek global pazar payımızı artıracak ve dünyanın her bölgesine emaye frit çözümlerimizi ihraç edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.