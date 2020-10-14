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Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı Atalardan öğrenilen bilgilerle ürettikleri kabaklar ülke dışına da ihraç ediliyor Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: “Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor” Yıllardır kabak üreticiliği yapan Vahdettin Sert: “Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe”

İHA

Lezzeti ile ön plana çıkan Sakarya kabağının hasadı başladı Atalardan öğrenilen bilgilerle ürettikleri kabaklar ülke dışına da ihraç ediliyor Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: “Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor” Yıllardır kabak üreticiliği yapan Vahdettin Sert: “Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe”

Türkiye’de ‘kabak’ denince akla gelen şehir Sakarya’da, lezzetiyle ve büyüklüğüyle ön plana çıkan balkabağının hasadı başladı.
Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan hem tatlı yapımında hem de çeşitli yemek yapımında kullanılan lezzetiyle ve büyüklüğüyle ön plana çıkan bal kabağının hasadı başladı. Türkiye’de ‘Kabak’ denilince akla ilk gelen şehir Sakarya’da hasadı başlayan bal kabağının rekoltesi ve fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü. Hasadı yapılan bal kabağı Türkiye’nin her yerinde satışa sunuluyor. Türkiye’de meşhur olmasının nedeninden bahseden çiftçi Vahdettin Sert, yıllardan beri kendi tohumlarını ürettiklerini belirtti. Kilosunun 7080 kuruştan satıldığını belirten ErenlerArifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek ise bu seneki kabak fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek hasadı başlayan bal kabağının sadece Türkiye’ye değil yurt dışına da gönderildiğini vurguladı.

Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor
Bal kabağının fiyatlarından ve satışlarından söz eden ErenlerArifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek, “Hasat bu sene gerçekten güzel ve memnunuz hasattan. Beyaz kabak ve kabak tatlısı dediğin zaman Sakarya akla gelir. Meşhur beyaz kabak Sakarya’da yetiştirilip, Türkiye’nin her yerinde satışa sunuluyor, yani ülkenin her yerinde Sakarya kabağını bulabilirsiniz. Nisan’ın 20’sinde ekilir ve bu aylarda hasat zamanı oluyor. Veriminden memnunuz, çiftçiler memnun yetiştirilen kabaktan. Bizim çiftçilerimizin sabır ile ektiği, sabırla yetiştirdiği beyaz kabağımız bu. Dönümü 2 veya 2 buçuk ton yapıyor. Daha bakımlı olduğu zaman 3 tonda yapan var. Kilosu 70 ila 80 kuruş arasında değişebiliyor. Bu sene kabak fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor, şuanda iyi memnunlar yani. Kabak denildiği zaman akla Sakarya geliyor, vatandaşlarımız Sakarya kabağını tercih etsinler. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da satışları gerçekleştiriliyor, ihraçta ediliyor. 20 Nisan tarihi gibi ekimi başlanan kabak 10’uncu ay gibi toplanılmaya başlanılıyor” dedi.

Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe
Sakarya’da yetiştirilen bal kabağının meşhur olması nedenlerinden bahseden ve yıllardır kabak üreticiliği yapan Vahdettin Sert, “Atalarımızdan beri kendi tohumumuzdan seçerek kabakları yetiştiriyoruz. Kabağın kalitesine göre bizim bilgimiz doğrultusunda, genellikle iri çekirdekleri alıyoruz, alt taraflarını genellikle almıyoruz. Ben 1957 doğumluyum ve kendimi bildim bileli kabak yetiştiririz yani. 5060 ton gibi yetiştirdiğimiz de oldu. Dedemden, babamdan kalan bilgiler doğrultusunda tohumlarımız ile kabak yetiştirmeyi devam ettiriyoruz yani kalite olarak kabakları seçiyoruz. Sakarya kabağının kalitesinin kaybolmamasının sebebi atalarımızdan gelen tecrübe” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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