Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı, toprağa verildi

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran (71), toprağa verildi.
Koronavirüs nedeniyle İstanbul´da kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakıma alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran için Adapazarı'daki Yorgalar Mezarlığı´nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aziz Duran´ın yeğeni ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Duran´ın yakınları katıldı. Aziz Duran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-11-23 12:42:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.