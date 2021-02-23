Kelebekler Vadisinde eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

3 yıl önce Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 7 aylık hamile olan Semra Aysal’ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde birlikte yaşadıkları eşi Hakan Aysal ile tatil için Haziran 2018’de Muğla’nın Fethiye İlçesine giden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 18 Haziran 2018’de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL’lik kredi çektiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal’ın hamile karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığını iddiası Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 7 aylık hamile kadının ölümüyle ilgili eşi Hakan Aysal “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla çıktığı mahkemede tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.



Kadının ölmeden önceki son görüntüleri

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Hakan Aysal ve Semra Aysal’ın birlikte olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği anlar bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Semra ve Hakan Aysal’ın kayalıklardan aşağı doğru indikleri anlar ile o esnada görüntüleri kaydeden kişinin ise, ‘bu adam kadını atacak veya bu kadın adamı atacak’ dediği anlar yer aldı. Öte yandan, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Hakan Aysal’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerinin tamamlanması için 6 Nisan tarihine ertelemişti.

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