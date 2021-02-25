Artan vakaların önüne geçebilmek için yeni tedbirler alındı 1 Mart tarihi ile 15 gün süre boyunca düğün, nişan, gibi etkinlikler yasaklandı

Vakaların artması sonucu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, sinema salonlarının aktivitelerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesi ve il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılmamasına karar verildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgın ile mücadelede yeni kararlar aldı. Toplantıda, son günlerde artan vakaların önüne geçmek için alınan bazı tedbirlerin gözden geçirilerek yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda alınan kararlarda, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesine, il genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerin ve spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün süre ile durdurulmasına karar verildi.



Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişlerin tüm belediyeler tarafından billboardlara asılmasının sağlanmasına, üretim yapan tüm iş yerlerinde HES kodu sorgulamasının titizlikle yapılmasına, görev yapan tüm muhtarlara korona virüs ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ile uygulanmasında tam yetki verilmesine, evlerde gün, mevlid, taziye, kutlama veya buna benzer durumlarda insanların bir araya gelmesine sebep olan etkinlik ile buluşmaların yasaklanmasına, tüm kamu özel kurum ve kuruluşların pandemi döneminde alınmış olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını gözden geçirerek kendisi ile ilgili kararların takip ve uygulamasında asgari özen göstermelerine karar verildi. Aynı zamanda, tedbirlere riayet etmeyen vatandaşlar hakkında ise gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.





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