SAÜ ve MEB İşbirliği ile öğretmenlere yönelik proje başlatıldı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğretmenlere yönelik bir proje başlatıldı.

İlahiyat Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında Sakarya’daki İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Arapça branşlarında görev yapan gönüllü öğretmenler için 10 haftalık bir Arapça Metin Okuma Programı düzenlendi. Gönüllü öğretmenlerin yaptıkları tercihlere göre belirlenen dersler SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından veriliyor. 15 Şubat tarihinde başlayan gönüllü olarak 146 öğretmenin katılımıyla 10 hafta sürecek olan program 23 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Projeye katılıp derslere yüzde 70 devam sağlayan öğretmenlere projenin bitiminde katılım sertifikası verilecek.

Projede dersler sınıf temsilcisi olarak görevlendirilen öğretmenlerin koordinesinde yürütülüyor. Uzaktan eğitim yoluyla yapılan programda, Hadis Metinleri Prof. Dr. Hayati Yılmaz, Klasik Metinler (Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Tasavvuf Metinleri) Prof. Dr. Osman Güman, Tefsir Metinleri Doç. Dr. Ali Karataş, Arapça Gramer (enNahvulVadıh) Doç. Dr. Hamza Ermiş, Modern Arapça Metinler Dr. Öğr. Üyesi Halil Uysal ve Medya Arapçası Öğr. Gör. Reda Elsayed tarafından veriliyor. Program öğretmenlerin kendi branşlarında yeterliliklerini artırmayı, klasik ve modern Arapça metin bilgilerini ve Arapça becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Pilot uygulama mahiyetinde başlatılan projenin gönüllülük esasına dayalı olarak daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi planlanıyor.

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