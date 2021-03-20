Kazada yaralandı, 9 gün sonra yaşamını yitirdi

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Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde zincirleme kazada yaralanan Reşit Gökdeniz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Mart tarihinde D-650 karayolunun Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Cafer Küçükdemirci yönetimindeki 42 CPD 54 plakalı TIR, aynı yöne giden Nevzat Çin yönetimindeki 34 VDM 91 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet de önündeki iş makinesine çarptı. Kamyonet iki araç arasında sıkıştı. TIR'da sıkışan Cafer Küçükdemirci ile kamyonette sıkışan Nevzat Çin ile Reşit Gökdeniz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Cafer Küçükdemirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren Reşit Gökdeniz de 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Gökdeniz'in cenazesi ailesine teslim edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Onur GÜDEN

2021-03-20 15:48:49



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