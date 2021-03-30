Adapazarında Semt Pazarlarının günleri yeniden belirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adapazarı Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Semt Pazarlarının günleri yeniden belirlendi.

Alınan karar uyarınca Adapazarında, Pazartesi günü: Şeker, Güneşler, Korucuk ve Ozanlar; Salı günü: Maltepe ve Tepekum, Çarşamba günü: Karaman; Perşembe günü: Ozanlar ve 15 Temmuz Camili 1; Cuma günü: Yağcılar, Hızırtepe, Mithatpaşa ve 15 Temmuz Camili 2 Semt Pazarları açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.