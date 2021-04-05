Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hendek ilçesi Kamil Kamışoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 67 LY 621 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 34 LJU 09 plakalı kamyonet çarpıştı. Araçların çarpışması neticesinde meydana gelen kazada E.S. isimli kadın yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Şehrin kalbi Adapazarı’mızda, işler yolunda”
YEREL HABERLER Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Şehrin ...
Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Kılıç: "Erenler için hep birlikte ...
D100 karayolunda zincirleme kaza
YEREL HABERLER D100 karayolunda zincirleme kaza
4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu Telefonunu tamire veren vatandaş ulaşamadı, acı gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı Olay yerine gelen acılı babanın “Ölüsünü göremez miyim babası olarak” sözleri yürekleri burktu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü ...
Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru´nun acı günü
YEREL HABERLER Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru´nun acı ...
‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay Karşıya geçmek isterken fenalaşan vatandaş yol ortasına yığıldı Sürücüler, yol kenarındaki dubalarla trafiği tek şeride düşürdü, polis memuru ise vatandaşın üzerine montunu örttü
YEREL HABERLER ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay Karşıya geçmek ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya’da cenaze namazına katıldı Binali Yıldırım, Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru’nun eşinin cenazesi için Sakarya’ya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sakarya’da ...
Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Ticaret Merkezi ihaleye çıkıyor
Büyükşehir’in Türkiye ikincisi sporcuları Milli Takımda
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Türkiye ikincisi sporcuları Milli ...
Kısıtlamaları ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 543 kişiye toplamda 615 bin ...
Psikolojik sorunları olan kişi dairesini ateşe verdi, mahsur kalan aile çatıya çıktı
YEREL HABERLER Psikolojik sorunları olan kişi dairesini ateşe verdi, ...
3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, dışarı çıkamayan aile çatıdan kurtarıldı Meydana gelen yangında 1 kişi elinden yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi Evi ateşe verdiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı Binada kalan üniversite öğrencisi Umut Yavan: “Kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı”
YEREL HABERLER 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, dışarı ...
Sapanca sahilinde kısıtlamada turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Sapanca sahilinde kısıtlamada turist yoğunluğu
Sakarya'nın bisiklet takımı Konya'da podyuma çıktı
YEREL HABERLER Sakarya'nın bisiklet takımı Konya'da podyuma çıktı
Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor
YEREL HABERLER Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını ...
Sakarya’da cadde ve sokaklar yaklaşık 1 ay sonra yeniden boş kaldı Risk haritasında vaka sayısı 100 binde yüzde 241’lere çıkan kentte hafta sonu kısıtlamaları tekrar başladı
YEREL HABERLER Sakarya’da cadde ve sokaklar yaklaşık 1 ay sonra ...
Uzun zamandır yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da umut veren tablo Sakarya, korona virüs haritasında Marmara Bölgesi'ndeki en düşük vakaların olduğu il oldu
YEREL HABERLER Uzun zamandır yüksek riskli kategoride yer alan ...
Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi?' diyerek başka otomobilin önüne atladı
YEREL HABERLER Otomobilin önüne atlayan kişi, 'Ben daha ölmedim mi?' ...
Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza: Seyir halindeki araçların önüne atladı Farklı şeritteki 2 otomobilin önüne atlayarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı Olay anını anlatan vatandaş Hüsamettin Ay: “İlk aracın çarpmasının ardından ben hala ölmedim mi diye diğer aracın önüne atladı” Kazaya karışan sürücü Günay Şenyiğit: “Seyir halindeyken birden önüme çıktı”
YEREL HABERLER Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza: Seyir ...
Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan kaçamadılar Kısıtlamada polis denetimine takılan 3 arkadaşa tutanak
YEREL HABERLER Düğün davetiyelerini gösterdiler, tutanaktan ...
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
YEREL HABERLER Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise ...
Kıraathanenin sundurma demirine kendini astı 
YEREL HABERLER Kıraathanenin sundurma demirine kendini astı 
Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele geçirildi KOM ekiplerince yakalanan 73 şüpheliden 15’i tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele ...
Sakarya’da kaçak alkol operasyonu: 16 buçuk litre ele geçirildi 33 adet pet su şişesine doldurulmuştu satılamadan yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da kaçak alkol operasyonu: 16 buçuk litre ele ...