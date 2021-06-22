SGK Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin projelerinden olan ve şehir trafiğine büyük katkı sağlayacak SGK Köprülü Kavşağı projesinin yüzde 60’ı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağlarını rahatlatmak için projelerine aralıksız devam ediyor. Özellikle Adapazarı, Serdivan ve Erenler ulaşım güzergahlarını büyük ölçüde rahatlatacak olan Adapazarı’ndaki SGK Köprülü Kavşağı projesinin yapımında yüzde 60 seviyesine ulaştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, son olarak köprü ayaklarının tamamı ve Hızırtepe bağlantı yollarının inşası sona erdi. Projede son durumla ilgili açıklama yapan Başkan Ekrem Yüce, yollar için kot ayarlamalarının yapıldığını ve köprülü kavşağın tabliye işleminin yakında başlayacağını söyledi.



SGK Köprülü Kavşağı projemizin yüzde 60’lık bölümünü tamamladık

Köprü ayaklarının tamamlandığını ve tabliye işleminin başladığını belirten Başkan Yüce, “Sakarya'mıza yakışır bir proje için başladığımız çalışmalarda ciddi noktalara ulaştık. Bölgenin ulaşım sorununu kökten ortadan kaldıracak olan SGK Köprülü Kavşağı projemizin yüzde 60’lık bölümünü tamamladık. 24 metre eninde, 33 metre açıklığında olacak köprülü kavşağımız için 700 metre uzunluğunda istinat duvarları inşa ettik. Kaldırım ve yağmur suyu hatlarımızı tamamladık. Son yaptığımız çalışmayla köprü ayaklarımızı da tamamen inşa ettik. Hızırtepe bağlantı yollarını da tamamlayarak köprünün tabliyesine başladık. İnşallah o tarafta da bağlantı yollarımızın inşasını kısa sürede tamamlayacağız” dedi.



Şehrimize gelen misafirlerimizi modern bir şehir girişiyle karşılayacağız

Başkan Yüce, proje sayesinde Adapazarı, Erenler ve Serdivan trafiğinin rahatlayacağını ifade ederek, “Bu yük yıllardır şehrimiz omuzlarındaydı. Trafiğin her gün ciddi oranda yoğun işlediği bölgede yaptığımız bu çalışmayla Erenler, Serdivan ve Adapazarı trafiğinin hızlı akmasını sağlayacağız. İşimize daha erken varacak, milletimize ve devletimize hizmet edeceğiz. Trafikte bekleme süresini kısaltacak, yakıttan tasarruf ederek milli servetimizi koruyacağız. Şehrimize gelen misafirlerimizi modern bir şehir girişiyle karşılayacağız. İnanıyorum ki hem güzel olacak hem de yıllardır süren sorun hızlıca çözüme kavuşacak. SGK Kavşağı bir örümcek ağını ifade ediyor. Bu ağın temel noktası burasıdır. Bu kavşak inşallah bundan sonraki kavşaklara rol model olacak. Bu kavşağı gördükçe şehrimizin yeni modern kavşaklara sahip olduğunu hissedeceğiz. Yeni modern kavşağın şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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