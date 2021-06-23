Aracın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.E. idaresindeki 55 AEH 716 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sonrasında araçta küçük çaplı hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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