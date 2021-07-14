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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ öğrencileri şehit Gökbayrak’ı unutmadı

İHA

SUBÜ öğrencileri şehit Gökbayrak’ı unutmadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde öğrenci topluluklarının temsilcileri ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak’ın kabrini ziyaret etti.
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde öğrenci topluluklarının temsilcileri ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Arnavutköy Topkule Kışlası’nda darbecilere karşı koyarken şehit düşen Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak’ın Arifiye Hanlı Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarette SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ile SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz da yer aldı.
15 Temmuz’u unutmamak, farkındalığı diri tutmak ve şehit Serdar Gökbayrak’ı anmak için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehitlerimiz mükafatlarını bulundukları yerde alıyorlar. Bu ülkenin gençleri ve yöneticileri olarak hassas ve kritik bir coğrafyada yaşadığımızı aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Bütün gözler ülkemizin üzerinde. İçeriden ya da dışarıdan sürekli olarak bir hamle yapılıyor. Bu durumu bir metaforla anlatacak olursak, navigasyon aletine ‘beni şuraya götür’ dediğinizde onun söylediği yoldan gitmeyip başka yola girince yeni bir rota belirler. Belirlenen rotadan gitmeyince bir rota daha belirler. Dışarıdan ülkemiz için belirlenen bir rota var. Her seferinde bu rota kesiliyor ama güçlü bir Türkiye’nin oluşmasını engellemek için yenileniyor” dedi.
Darbe gününden ve vatandaşların ülke sevgisinden dolayı hainlerin hedeflerine ulaşamadıklarından söz eden Rektör Sarıbıyık, “15 Temmuz’da bizim gibi gözüken ve bizden olduğunu düşündüğümüz hatta ülke olarak bizi korusun diye eline silah verdiğimiz insanlar bize karşı bir hamle yapmaya kalkıştılar. Ama bu 15 Temmuz ruhunu ortaya çıkardı. Bu ruhla ülkesini seven insanlar hainleri kısa sürede alt etti. Meyhaneden kalkıp süs havuzundan abdest alarak mücadeleye girişen insanlar ortaya çıktı. Bizim insanımızın ruhunda bir iman var, üflediğiniz zaman içindeki kor ortaya çıkıyor. Bugün kabrini ziyaret ettiğimiz polis kardeşimiz de darbecilere karşı mücadele verirken şehit düşen bir hemşerimiz. Allah ona ve tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler versin. Ülkemizi bu tip hainliklerden muhafaza etsin. Özellikle siz sevgili öğrencilerimizin vatan ve millet aşkını daim etsin” diye konuştu.

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