SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Artık dünyadaki tüm gençler bizim üniversitelerimizin aday öğrencileri”

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından ‘Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çevrimiçi Öğrenme Kalite Güvencesi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından ‘Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Çevrimiçi Öğrenme Kalite Güvencesi Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Lisans düzeyinde çevrim içi öğrenme ortamlarının tasarlanması üzerine hazırlanan bilimsel kitap ve bu kapsamda yürütülen birçok etkinliğin bir parçası olan çalıştayda salgın dönemi gelişmeler ele alındı. Salgın sonrası öğrenme ortamlarına hazırlıkların gözden geçirildiği ve önerilerin değerlendirildiği çalıştayın açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin öğrenme kalite güvencesi ve uluslararası standartlara uyumu hedeflediğini belirtti.



Uyum sürecini baş döndürücü hızda gerçekleştirmek zorunda kaldık

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin öğrenme kalite güvencesi ve uluslararası standartlara uyumu hedeflediğini belirten Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Esasında yükseköğretim arz ve talep yanları olan bir süreç. Bu süreçte diploma programlarında öğrencilere kazandırılacak yeterlilikler belirlenmiş olmalı. Hem yükseköğretim kurumları hem de daha mikro ölçekte konuşursak dersin hocası ders ölçeğinde sorumlulukları ve öğrenciye yüklediği yükleri tanımlamakta; bu sorumluluk ve yükler çerçevesinde kazanımların ne olacağını ortaya koymaktadır. Aslında çevrim içi öğrenme yaygınlaşmakta idi. Salgın çevrim içi uygulamalarının başta eğitim olmak üzere her alanda hızla yaygınlaşmasını sağladı. Bir bakıma uyum sürecini baş döndürücü hızda gerçekleştirmek zorunda kaldık” dedi.



Artık dünyadaki tüm gençler bizim üniversitelerimizin aday öğrencileri

Sakarya Üniversitesinin çevrim içi eğitime geçişin ilk gününde tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yaklaşık 5 bin derste canlı eğitime başladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Hocalarımız Uzaktan Eğitim Platformunu (UZEP) hayata geçirdi. 17 üniversiteye çevrim içi eğitim hizmeti verdik. Uygulamalı Dersler Platformunu (UDEP) geliştirerek tüm laboratuvar uygulamalarını açık erişimle tüm üniversitelerin öğrencilerine sunduk. Bu hazırlıklarımız salgın sonrasında tamamlayıcı eğitim modülü olarak bize yardımcı olacak, öğrencilerin başta derse hazırlık olmak üzere zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme imkanlarını artıracak. Hem öğrencilerin hem de hocaların ülke içinde hatta ülkelerarası online değişimi belli kıstaslar getirilerek sağlanabilir. Diğer ülkelerde yıllardır uygulanan uzaktan eğitim diploma programlarının sadece uluslararası öğrencilere dönük olarak açabileceğimizi düşünüyorum. Böylece bir taraftan çevrim içi olanakları Türk yükseköğretiminin gelişmesi için bir taraftan da uluslararasılaşması için değerlendirebiliriz. Türk yükseköğretiminin artık yeni düzeyleri test etme olgunluğuna eriştiği bir gerçek. Artık dünyadaki tüm gençler bizim üniversitelerimizin aday öğrencileri. Bu perspektifle planlamalarımızı yapmalıyız” diye konuştu.

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