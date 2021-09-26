TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bodrumspor: 0

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– TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 10 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Hüseyin Can xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Gürel Uzuner xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xxx, Oğuz Kocabal xx (Savaş Yılmaz dk. 67 x), Ali Özgün xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 67 x), İrfan Akgün xx (Ömer Bozan dk. 75 xx), Onur Ramazan Toprak xx, Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 75 x), Umut Sönmez xx (Kadir Ari dk. 87 x), Ümit Kurt xx

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar x, Samet Yalçın xx, Harun Kavaklıdere xx (Habib Biçer dk. 83 ?), Omar İmeri xx, Süleyman Güneş x (Oğuzhan Doğan dk. 46 x), Üzeyir Ergün xx (Burhan Eşer dk. 46 x), Onur Akbay xx, Celal Dumanlı x (Cenk Şen dk. 64 x), Bahadır Erol xx, Halil İbrahim Sevinç xx (Erkan Değişmez dk. 64 xx)

Gol: Serkan Odabaşoğlu (dk. 36) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ümit Kurt, Furkan Köse, Mustafa Tahir Babaoğlu (Sakaryaspor), Onur Akbay, Süleyman Güneş (Bodrumspor)

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