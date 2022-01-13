Avrupa’nın güzelliği Türklere emanet

Avrupa’da ürettikleri güzellik ve medikal estetik cihazlar ile sektörün öncüsü olmayı başaran 2 Türk iş insanı ürettikleri cihazlar ile rakip firmalara fark attı.

Almanya’da güzellik ve medikal estetik sektöründe cihaz üretimleri yapan 2 Türk iş insanı sektörde Avrupa’nın öncüsü oldu. Avrupa’nın güzellik sektöründe öncü firması olan Phanes Beauty, Almanya’da ürettiği yeni nesil akıllı güzellik cihazlarını 2022 yılında kullanıcılarıyla buluşturacak. Yeni nesil uzaktan kontrollü ve teknik desteği sağlayacak teknolojileri, lansmanda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın ve şirket CEO’su Ertekin Aykaç birlikte tanıttılar.

Yeni teknolojiler hakkında bilgiler veren Ahmet Akın, “Bilindiği üzere Almanya’da cihazlarımızın tasarımını, yazılımlarını ve teknolojilerini üretiyoruz. Alman mühendisliğini ve kalitesini 2022 yılında daha da ses getirecek yeni nesil uzaktan kontrollü ve teknik desteği sağlanacak güzellik teknolojileriyle sektörü daha da ileriye taşıyacağız. ArGe çalışmaları tamamlanan yeni nesil akıllı güzellik ve estetik cihazlarını kullanıcılarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Hem kullanıcılar açısından kullanım ve raporlama kolaylığı hem de dünya genelinde teknik destek ve minimum arıza ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Dünyada ilk defa tasarlanan bu yeni teknoloji sektöre yeni ufuklar getirecektir” dedi.

Pandemi sürecini bir fırsata çevirdiklerini ileten firma yöneticileri, 2022 yılında hedeflerini daha da ileriye taşıyarak 75 ülkeye ihracat yapacaklarını belirttiler. Yakında Dubai’de de Orta Doğu merkez ofisi açmayı ve Orta Doğuda daha da aktif olmayı planlayan Phanes Beauty Germany hali hazırda 51 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Cihaz üretimi ile birlikte Avrupa’da güzellik akademileri bulanan başarılı iki Türk girişimci yakında Charon markası adı altında şubeleşmeye giderek, kendi cihazları ve konseptiyle dünya genelinde tecrübelerini müşterilerine aktarmayı planlıyor.

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