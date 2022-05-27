Yağmur duası için eller semaya açıldı

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma namazı sonrasında toplanan cemaat yağmur duası yaptı.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bu çerçevede, havaların normal derecelerin üzerinde seyretmesiyle birlikte Yunuspaşa Cami’nde kılınan cuma namazı için saf tutan cemaat, namaz sonrasında yağmur duası için ellerini semaya kaldırdı.

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