Tarlasının 5 dönümünü lavanta bahçesine çevirdi, ilgi odağı oldu 250 kişilik mahallede yer alan lavanta bahçesi sezonu boyunca 25 bin misafir ağırlıyor Fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi lavanta tarlasına yoğun ilgi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan lavanta tarlası, fotoğrafçıların ve yerli turistlerin uğrak noktası oldu. 250 kişilik mahallede yer alan lavanta bahçesi, sezonu boyunca 25 bin misafir ağırlıyor.

Lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadar sunduğu eşsiz manzarasıyla da turizmi canlandırarak fotoğraf tutkunları ile yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta tarlası her gün onlarca ziyaretçisine görsel şölen sunuyor. Bu doğrultuda Burak Görgülü isimli vatandaş, Adapazarı ilçesi Karadavut Mahallesi'nde kendisine ait olan tarlanın 5 bin metrekarelik alanına diktiği 2 bin 850 adet lavanta fidesiyle hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de turizmi canlandırmayı hedefliyor.



“Canlı görmek çok daha güzel oldu”

Lavanta bahçesini internetten görerek bölgeye geldiğini belirten Oktay Azbent, “İnternette de resimlerini gördüğüm bu mekanı dünya gözüyle canlı görmek çok daha güzel oldu. Herkesi davet ediyorum gelsinler, görsünler ve bu güzelliği yaşasınlar” dedi.



“Mahallenin 100 katı kadar misafir ağırlıyoruz”

Tarlasının 5 dönümünü lavanta bahçesine çevren Burak Görgülü, “Lavanta sezonunda yaklaşık 25 bin kişi ağırlıyoruz. 250 kişilik nüfuslu mahallemizde lavanta sezonunda mahallenin 100 katı kadar misafir ağırlıyoruz. İstanbul, Bursa, Düzce gibi çevre illerden bahçemize çok sayıda vatandaş geliyor. Sakarya’dan Isparta’nın Kuyucak köyüne olan lavanta turlarına 950 lira isteniyor biz bu hizmeti direkt olarak Adapazarı’na getirdik. Lavanta turizmi sayesinde mahallenin de çevresi değişti, komşularımız çay bahçeleri açtı, bizde bahçemizde lavantanın kolonyağını, sabununu, yağını ve hediyelik eşyalarını kendi ürettiğimiz şekilde satıyoruz. Burası çocuk yaş çekimleri, düğün çekimleri, evlilik teklifleri ve genellikle fotoğrafçıların ziyaret ettiği bir yer oluyor. Burası yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu burada 3 bin adet lavanta var. Bizim lavantalarımız tıbbi lavanta, bundan dolayı lavanta yağının da rahatsızlıklara karşı bir yöntem olarak kullanılabilir” diye konuştu.



“Düğünümüzden sonra fotoğraf çekimi için geldik”

Düğün sonrası çekime gelen Ayşe Büşra Gümüş, “Düğünümüzden sonra fotoğraf çekimi için geldik, çok güzel bir lavanta bahçesi olduğu söylendi, çok güzel ışığı var ve güzel fotoğraflar çıkacağı için burayı tercih ettik” derken Ümit Güner, “Arkadaşlarımızın önerisi doğrultusunda geldik buraya ve görsel, ambiyans ile hizmet çok güzel. Biz fotoğraf çekimi için çok keyifli bir yer bulduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.