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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye ve dünyada marka olan fuar için geri sayım başladı

İHA

Türkiye ve dünyada marka olan fuar için geri sayım başladı

Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 5’ncisi düzenlenecek olan Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı koordinasyon toplantısı AKOM’da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yüce, “Sakarya’nın marka değerine önemli katkılar sunduğuna inandığımı fuar için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket edecek, bu yıl 5’ncisini gerçekleştireceğimiz fuar için şehrimize gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi. Türkiye ve dünyada marka olan fuar 710 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 710 Eylül tarihleri arasında bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı koordinasyon toplantısı AKOM’da yapıldı. Başkan Ekrem Yüce’nin başkalığında gerçekleştirilen buluşmada Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir bürokratları, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, paydaş kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.
Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, 710 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara ilişkin sunum yaptı. Adıyaman, “Her sene olduğu gibi bu yıl da fuarımızın kapılarını tüm dünyaya açıyoruz. Üzerine katarak daha iyisini ortaya koyduğumuz fuarımıza bu sene 225 stant kurulacak, toplamda 60 bin metrekare alan kullanılacak. 35 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği Türkiye’nin en büyük fuarı olma özelliği taşıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir fuar yapıyoruz. Geçen yıl oldukça başarılı bir fuar geçirdik. Markalaşma konusunda çok büyük bir yol aldık. Sakarya olarak adımızı Türkiye’nin her yerinde duyurduk. Diğer illerimizin de Büyükşehir Belediyeleri bu sene etkinliğimizde yer alacak. Başta Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Bu yıl 5’ncisi için çok daha hazırlıklı olduklarını belirten başkan Ekrem Yüce, “İnşallah gerekli talepleri yerine getirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Şehrimizde böylesine önemli bir fuarın tekrar olması adımızın duyurulmasına büyük bir katkı sağlıyor. Bu yıl 5’ncisi düzenlenecek festivalimizin en iyi şekilde yapılmasında; STK’larımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve sektör temsilcilerimizle her zaman istişare içinde olacağız. Misafirlerimizin mağdur olmamaları adına gerekli önlemlerin de hepsini almış olacağız. Gerek altyapı gerekte üstyapıda ihtiyaçları çözüme kavuşturacağız. Böylesine önemli bir fuarın Sakarya’nın marka değerine önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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