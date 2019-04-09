Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) canlı vericiden ilk böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

SAÜEAH’ta başlatılan ‘Böbrek Nakli’ ile ilgili çalışmalar meyvesini verdi. Canlı vericiden ilk böbrek nakli operasyonu 4 Nisan 2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; nakil ile ilgili süreçte ilk olarak Nefroloji Bilim dalından Doç. Dr. Hamad Dheir ile ekibi tarafından hasta ve babası böbrek nakli operasyonu için hazırlandı.

Ameliyat günü önce Op. Dr. Emrah Akın tarafından laparoskopik yöntemle (kapalı ameliyat) nakil yapılacak böbrek babadan alındı. Daha sonra alınan böbreği Operatör Dr. Necattin Fırat başarılı bir operasyon ile hastaya nakil etti. Alıcı ve verici ameliyatlarında Doç. Dr. Fatih Altıntoprak ve Doç. Dr. Fikret Halis cerrahi ekibe eşlik ettiler. Ameliyat sonrası yapılan takipte böbreğin çalıştığı ve hastanın sağlığına kavuştuğu görüldü.