        Sakaryaspor: 1 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 1 - Boluspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. Florent Hasani (3) ve Martin Boakye'nin golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Giriş: 30.08.2025 - 20:58 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:00
        Boluspor, deplasmanda farklı kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Boluspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24, 28 ve 81. dakikalarda Florent Hasani, 90+2. dakikada Martin Boakye attı. Ev sahibinin tek golünü ise 30. dakikada Burak Çoban kaydetti.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 7'ye çıkarırken, Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Eruzurumspor FK'ya konuk olacak. Boluspor, evinde Manisa FK'ya konuk olacak.

