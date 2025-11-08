Sakaryaspor: 2 - Serik Belediyespor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serik Belediyespor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Marcos Silva, Joao Amaral ve Erhan Çelenk'in golleriyle galibiyete ulaşan Serik Belediyespor, puanını 19'a çıkardı. Sakaryaspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Serik Belediyespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28'de Marcos Silva, 72'de Joao Amaral ve 76. dakikada Erhan Çelenk atarken, ev sahibinin gollerini ise 51'de Eren Erdoğan ve 83. dakikada Emre Demir kaydetti.
Bu sonucun ardından Serik Belediyespor puanını 19'a yükseltirken, Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Belediyespor, Sarıyer'i ağırlayacak.