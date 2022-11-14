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Sakaryaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Sakarya'nın golünü Nalepa (pen.) atarken, Rizespor'un golü Bolasie'den (pen.) geldi.

Sakaryaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Sakaryaspor atağında Serkan Odabaşoğlu ile Hurşit Taşçı arasında oynanan kısa paslaşmalar sonrasında vurulan şut Çaykur Rizespor kalecisinde kaldı.
45+2. dakikada Çaykur Rizespor’un kendi ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Sakaryaspor’dan Nalepa meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 1-0
63. dakika penaltı pozisyonunda hakem Ümit Kurt’a kırmızı kart gösterdi. VAR kararı müdahalesi ile Ümit’in kırmızı kartı iptal oldu ve sarı karta döndü. Penaltıda topun başına geçen Bolasie Yala, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Anıl Usta, Mert Bulut

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 77 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 68 Kanianga), Donkor, Nalepa (Dk. 86 Yasin Pehlivan), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 77 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 68 Woolery), Ümit Kurt

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Koray Altınay, Bolasie (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Van den Hurk (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 83 Miya), Bahadır Öztürk, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Mithat Pala, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Benhur Keser)

Goller: Dk. 45+2 Nalepa (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 64 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ümit Kurt, Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 20 Van den Hurk (Çaykur Rizespor)

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