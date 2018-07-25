Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık aranın ardından hasretine son vererek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta birbirlerine rakip oluyor.

SAKARYASPOR: 0 - GALATASARAY: 2 (6' Muğdat Çelik, 20' Belhanda)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19:00

YAYIN: GS TV

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadı

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan, Recep Yılmaz, Ferit Erişçi, Burak Bekaroğlu, Berkay Değirmencioğlu, Oğuz Kocabal, Savaş Tağa, Ferhat Yazgan, İlyas Çakmak, Tevfik Köse, Zahit Fındık

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Onyekuru, Muğdat

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra İsvirçe'ye gitmiş ve üç hazırlık maçı yapmıştı. Galatasaray, ilk olarak İsviçre 2. Lig ekibi Will 1900'le karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra PSV Eindhoven ve Valencia ile iki hazırlık maçı daha yaptı. Galatasaray, PSV'ye 3-1, Valencia'ya ise 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Galatasaray, Sakaryaspor'dan sonra Club Africain ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

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