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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:32 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:32
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        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk.46 Rotman), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Roshi, Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Erdi Dikmen

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Candeias, Atila Turan, Fofana (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Ceylan, Souza

        Goller: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Dino (Sakaryaspor), Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 82 Cihan Topaloğlu, Dk. 84 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 60 Emir Ortakaya, Dk. 82 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)

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