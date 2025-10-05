Sakinlik için papatya, peki diğerleri? Hangi bitki çayı neye iyi geliyor?

Bitki çayları yalnızca sıcak bir içecek değil, aynı zamanda yüzyıllardır kullanılan doğal birer şifa kaynağı. Papatyadan ıhlamura, naneden yeşil çaya kadar birçok bitki farklı faydalarıyla öne çıkıyor. Peki hangi çay hangi derde deva?

PAPATYA ÇAYI: SAKİNLİK VE RAHAT UYKU

Yüzyıllardır kullanılan papatya çayı, sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Özellikle stresli günlerin ardından içildiğinde zihni dinginleştirir ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Hafif mide rahatsızlıklarını da gidermesi, papatyanın yalnızca bir “uyku yardımcısı” değil, aynı zamanda sindirim dostu olduğunu gösteriyor.

IHLAMUR: SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle öne çıkar. Terletici özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bal ile birlikte tüketildiğinde etkisi daha da artar ve bağışıklık sistemini destekler.

NANE ÇAYI: SİNDİRİM RAHATLATICI

Mide bulantısı, hazımsızlık ve şişkinlik için en çok tercih edilen bitki çaylarından biri nane çayıdır. Ferahlatıcı aroması yalnızca mideyi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda sinüsleri açarak nefes alışverişini kolaylaştırır. Özellikle ağır yemeklerden sonra içmek sindirimi hızlandırır.