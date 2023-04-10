Sakıp Sabancı, kabri başında anıldı 

AA

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Sabancı aile kabristanında gerçekleştirilen törene, Sakıp Sabancı'nın kızları Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Fuat Öksüz, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ve aile dostları katıldı.

Törende konuşan Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreteri Öksüz, Sakıp Sabancı denildiğinde kendisini tanıyan, tanımayan herkesin ilk olarak aklına gelenlerin hemen hemen aynı olduğunu belirterek, "Açık yürekliliği, cana yakınlığı, samimi duruşu, çalışkanlığı, ince zekası, sağduyulu oluşu ve daima gülen gözleri akla gelir." ifadesini kullandı.

Sakıp Sabancı'yı herkesten ayıran en büyük özelliğin bir iş adamı olarak Türk halkı tarafından bu kadar çok sevilmeyi başarması olduğunu aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Kendisi yeni fikirlere önem veren ve çağının çok ötesini görebilen vizyoner bir liderdi. Bizler de bugün rahmetli Sakıp Sabancı'nın ortaya koyduğu vizyon ve değerler doğrultusunda işlerimizi yürütüyoruz ve ona layık olmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilirliği ve inovasyonu pusulamız kabul ederek yaptığımız işlerin dünyadaki en iyi örnekler arasında olmasını ve fark yaratmasını hedefliyoruz. Sakıp Sabancı'nın bizlere öğrettiği gibi çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz. Onun ileri görüşlülüğü ve liderlik özelliği bize her zaman örnek teşkil ederken, gelecek için koşmaya devam ediyoruz."

Fuat Öksüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olduğunu ifade ederek, "Sakıp Sabancı 'birlik, beraberlik arayışını sürdürün' derdi. Tıpkı onun ifade ettiği gibi, biz de birlik ve beraberlik ruhuyla depremlerin olduğu ilk günden itibaren Sabancı Topluluğu ve Sabancı Gönüllüleri olarak bölgedeyiz." dedi.

Topluluk olarak hayatını kaybeden vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu sürecin bir maraton olduğunu biliyoruz. Bölgedeki 7 bine yakın çalışanımız, yakınları ve depremden etkilenen halkımıza umutlu bir gelecek kurmak için şimdi ve tüm yaralar sarılana kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Sakıp Sabancı, 'İşinizi sevin, işinize sahip çıkın' derdi. Biz de Sabancı Topluluğu olarak, sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirerek topluluk vaadimiz doğrultusunda ve yeni ekonomi odağında dünyanın Sabancı'sı olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Onun bundan 19 yıl önce verdiği her öğüdün, ne kadar kıymetli olduğunu bugün attığımız her adımda yeniden anlıyoruz. Bu vesileyle tüm Sabancı Topluluğu olarak kendisini bir kez daha şükranla minnetle ve saygıyla anıyoruz."

Türkiye'nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere ulaşabilmesi için sanayi, kültür, sanat, eğitim gibi pek çok alanda katkı sunan Sabancı Holding'in merhum yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te vefat etti.

Mütevazılığı, çok yönlü kişiliği, kendine has üslubu ve insanlarla kurduğu samimi ilişkileriyle gönülleri kazanan, Türk halkının kendisine duyduğu sevgiyi "Sakıp Ağa" diyerek gösterdiği başarılı iş insanı Sakıp Sabancı, stajyer memurlukla başlayıp holding sahipliğine uzanan iş tecrübelerini ve hayat hikayesini anlattığı 13 kitap yazdı.

Yurt içi ve yurt dışında farklı alanlarda birçok ödüle layık görülen Sabancı, 19 yıl önce hayata veda ederken 71 yıllık ömrüne sayısız eser bıraktı.