Baharın gelişine sayılı günler kaldı ancak dışarıda hala kar var! Peki balkonda ya da cam kenarında sebze-meyve yetiştirmeye ne dersiniz? Şehirde yaşıyorsanız, dalından sebze koparmaya hasret kaldıysanız haberimiz tam size göre!

SAKSIDA DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?

Evde, saksı içinde kolayca domates yetiştirebilirsiniz.