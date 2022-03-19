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Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

Balkonda ya da cam kenarında sebze-meyve yetiştirmek zor gibi görünse de imkansız değil. İşte kar yağışının etkili olduğu şu günlerde bahçeye ihtiyaç duymadan evde yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler!

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  • 01
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Baharın gelişine sayılı günler kaldı ancak dışarıda hala kar var! Peki balkonda ya da cam kenarında sebze-meyve yetiştirmeye ne dersiniz? Şehirde yaşıyorsanız, dalından sebze koparmaya hasret kaldıysanız haberimiz tam size göre! 

    SAKSIDA DOMATES NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Evde, saksı içinde kolayca domates yetiştirebilirsiniz.
  • 02
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Bunun için saksının büyük bir kısmını toprakla doldurduktan sonra bir domatesi dilimleyin.
  • 03
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Domates dilimini çekirdekli kısımla birlikte toprağın üzerine yerleştirin. Ardından üzerini toprakla kapayın. 
  • 04
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Toprağı nemli olacak şekilde sulayın. 
  • 05
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Ve böyle taptaze domatesler elde edin...
  • 06
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Neredeyse her mevsim sizi üzmeden, yormadan yetişecek olan sebzelerden biridir soğan.
  • 07
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Her mevsim saksıda yetiştirilebilen soğanı tohumsuz büyütmek için yapmanız gerekenler oldukça basit.
  • 08
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Önce kök kısmını toprağa gömün.
  • 09
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Ardından da üzerini toprakla kapayın. Toprağın çok kuru ve ıslak kalmamasına özen gösterin. Bir süre sonra soğanlarınız yeşerecektir. 
  • 10
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ MARUL NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Marul, saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz bitkilerin başında geliyor. Zira kendisi pek uyumlu bir bitki.

     
  • 11
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Saksıda marul yetiştirmek için öncelikle marulun kök kısmını bıçak yardımıyla kesin. 
  • 12
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Kök kısmı 5 santim kadar olabilir. 
  • 13
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Ardından kökü bardağa yerleştirin. 
  • 14
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    İçerisine 1 parmak kadar su koyup bekleyin. Filizlenen marulun kökünü toprağa ekin. Toprak nemli kalacak şekilde sulayın. 
  • 15
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Marulu aslında dört mevsim yetiştirmek mümkün. Ancak bulunduğu ortamın çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz. 
  • 16
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ FESLEĞEN VE NANE NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Sıra geldi fesleğen ve nane yetiştiriciliğine. Oldukça narin bitkiler olan fesleğen ve naneyi de aynı yöntemle çoğaltabilirsiniz. 
  • 17
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Öncelikle fesleğen ve nanenin dallarındaki yaprakları kesin. Sadece dalın tepesinde yaprak bırakın. 
  • 18
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    7.5 santim uzunluğunda dallar hazırlayın.
  • 19
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    İçi su dolu derin bir kaba yerleştirin. 
  • 20
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    İşte böyle! Daha sonra filizlenen dalları toprağa ekin. Kısa sürede bitkilerinizin çimlendiğini göreceksiniz. 
  • 21
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ YEŞİL SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Tohum olmadan yeşil soğan çoğaltmak için yeşil soğanın köklerini 5 santim kadar ayırın. 
  • 22
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Bir parmak kadar suyun olduğu bir bardağa, soğanları dikine yerleştirin ve çimlenmesini bekleyin. 
  • 23
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ KEREVİZ NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda kereviz yetiştirmenin de mantığı hemen hemen aynı. 
  • 24
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Kerevizin kökünü 5 santim olacak şekilde bıçakla kesin. 
  • 25
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    İçi su dolu cam bir kasenin içerisine yerleştirin. Çimlendikten sonra da toprağa ekin. 
  • 26
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA TOHUMSUZ SARIMSAK NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Oldukça ilginç gibi gözükse de aslında evde sarımsak yetiştirmek sandığınızdan çok kolay. 
  • 27
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Bunun için sarımsağı önce parçalara ayırmanız, ardından toprağa ekmeniz gerekiyor. 
  • 28
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 29
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    İşte böyle! 
  • 30
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 31
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA ÇİLEK NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Oldukça narin olan bu meyvelerin tohumları üzerinde! 
  • 32
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Çileğin tohumlarını bir kürdan yardımıyla ayırın. 
  • 33
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Peçetenin üzerine ayırın. 
  • 34
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Karton bir bardağın alt kısmını kesin.
  • 35
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Üzerine kürdanla delikler açın. 
  • 36
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 37
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Tohumları toprağa serpiştirin. 
  • 38
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Üzerinde delikler bulunan kartonu toprağın üzerine yerşeştirin. Tohumlar yeşillendikten sonra daha geniş bir saksıya ekin. 
  • 39
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA AHUDUDU NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda ahududu ile çilek yetiştirmenin adımları neredeyse aynı...
  • 40
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Tohumsuz ahududu yetiştirmenin yolu ise şöyle...
  • 41
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 42
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 43
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 44
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda limon ağacı yetiştirmek için limonun çekirdeklerini nemli toprağa gömmeniz ve çekirdeğin filizlenmesi için üzerini streç filmle kapamanız yeterli.
  • 45
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Ancak toprağa gömmeden önce çekirdeklerin üzerindeki zarı, narin bir şekilde bir bıçak yardımıyla soymanız gerekiyor.
  • 46
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Bunun yanında çekirdekten yetiştirdiğiniz limon ağacını aşılamanızda fayda var. Yoksa meyve vermeyecektir. 
  • 47
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 48
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 49
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 50
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 51
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 52
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 53
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA AVOKADO NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Avokado çekirdeğini zarar vermeden meyveden ayırın. 
  • 54
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Çekirdeği iyice yıkadıktan sonra suyun içinde beş dakika bekletin ve dikkatlice kurulayın.
  • 55
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Avokadonun sivri olan uç kısmını üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafıdır. 

     
  • 56
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Kürdanları avokadonun etrafına batırın. Böylece avokado çekirdeği bardağa yerleştirildiğinde tamamen suya batmayacaktır. 
  • 57
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Tohumu filizlendirebilmek için avokadonun düz olan kısmını suya batırın. 
  • 58
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Yukarıda saydığımız tüm işlemleri yaptıktan sonra tohumun suda filizlenmesi için bekleyin. İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta arası sürer.
  • 59
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    Ardından yukarıdan filiz oluşacaktır. Avokado filizlendikten sonra çekirdeği toprağa gömün. Çekirdeği toprakla kapadıktan sonra saksıyı sulayın.
  • 60
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

    SAKSIDA ANANAS NASIL YETİŞTİRİLİR?

    Saksıda ananas yetiştirmek için şu adımları uygulayabilirsiniz. 
  • 61
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 62
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 63
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 64
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 65
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 66
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...
  • 67
    Saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz sebze ve meyveler...

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