Ev sofralarında çoğu zaman soğuk meze olarak hazırlanmış, zamanla lokanta mutfağında da yer edinmiştir. Farklı bölgelerde kullanılan sebze çeşitleri ve sos yoğunluğu değişse de temel hazırlama anlayışı korunmuştur. Bu yönüyle şakşuka, Türkiye mutfağının ortak sofra kültürünü yansıtan, bölgesel değil ulusal ölçekte benimsenmiş bir yemektir.

ŞAKŞUKA TARİFİ

Şakşuka yapılışı oldukça kolay bir yemektir. Temel olarak patlıcan, domates, biber ve sarımsak gibi ulaşılması kolay malzemelerle hazırlanır. Patlıcanlar kızartıldıktan sonra domatesli sosla buluşturulur ve kısa sürede servise hazır hâle gelir. Özel bir pişirme tekniği gerektirmediği için mutfakta çok deneyimi olmayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Hem pratik olması hem de lezzetli bir meze ya da ana yemek alternatifi sunması, şakşukayı sık tercih edilen yemeklerden biri yapar.

Şakşuka Malzemeleri

Sebzeler İçin

4 adet orta boy patlıcan

2 adet kabak

2 adet yeşil biber

Kızartmak için sıvı yağ

Sos İçin

3 adet olgun domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Sebzelerin taze ve diri olması, kızartma sırasında fazla yağ çekmesini önler. Patlıcanlar alacalı biçimde soyulur ve küp şeklinde doğranır. Acı suyun çıkması için tuzlu suda kısa süre bekletilir. Ardından bol suyla durulanır ve kâğıt havlu ile iyice kurulanır. Kabaklar ve biberler de benzer boyutlarda doğranır. Sebzelerin kuru olması, kızartma sırasında daha düzgün sonuç alınmasını sağlar. Derin bir tavada sıvı yağ ısıtılır. Önce patlıcanlar kızartılır. Patlıcanlar kızardıkça kevgir yardımıyla alınır ve fazla yağını bırakması için kâğıt havlu üzerine yerleştirilir. Ardından kabaklar ve biberler aynı şekilde kızartılır. Kızartma işlemi sırasında yağın çok kızgın olmamasına dikkat edilir.

Domatesler rendelenir ya da küçük doğranır. Tencereye zeytinyağı alınır. İnce doğranmış sarımsaklar yağda kısa süre çevrilir. Domatesler eklenir ve orta ateşte pişirilir. Sos kıvam almaya başladığında tuz, karabiber ve pul biber eklenir. Sos, koyu fakat akışkan bir yapıya ulaştığında ocaktan alınır. Kızartılmış sebzeler geniş bir servis kabına alınır. Üzerine hazırlanan sıcak domates sosu gezdirilir. Karışım nazikçe harmanlanır. Sosun tüm sebzelere eşit biçimde dağılması sağlanır. Şakşuka oda sıcaklığında kısa süre dinlendirilir. Ardından buzdolabına alınarak soğutulabilir. Servis sırasında üzerine ince kıyılmış maydanoz eklenebilir. Soğuk servis edildiğinde tatlar daha net hissedilir. Şakşuka, kızartılmış sebzeler ve domatesli sos yapısıyla sofrada güçlü bir tat oluşturduğu için yanında sunulacak eşlikçilerin sade ve tamamlayıcı olması uygundur. Izgara et ya da tavuk yemekleriyle birlikte servis edildiğinde sebze ağırlığını dengeler ve ana yemeği destekler. Balık sofralarında soğuk meze olarak yer aldığında ferah bir eşlikçi görevi görür. Yanında sunulan pilav ya da bulgur pilavı, soslu yapının tabakta daha dengeli dağılmasını sağlar. Ekmek tarafında taze beyaz ekmek ya da köy ekmeği, sosu almak için tercih edilir. Sofrada yer alan yoğurt ya da cacık, kızartma tadını hafifletir ve daha rahat bir tüketim sunar. Bu eşleşmelerle birlikte şakşuka, hem ana yemek yanında hem de meze olarak uyumlu bir bütünlük oluşturur.

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR? Şakşuka yapımında lezzet ve doku dengesini korumak, birkaç temel ayrıntıya dikkat edilmesini gerektirir. Patlıcanların kızartmadan önce mutlaka tuzlu suda bekletilip iyice kurulanması gerekir; bu işlem hem acı tadın azalmasını sağlar hem de yağ çekimini sınırlar. Kızartma sırasında yağın aşırı kızgın olmaması önemlidir, çok yüksek ısı sebzelerin dışını hızlıca kızartırken içinin sert kalmasına yol açabilir. Sebzeler parti parti kızartılmalı, tava aşırı doldurulmamalıdır. Sos hazırlığında domateslerin olgun ve sulu olması tercih edilir; bu, sosun daha doğal bir kıvam almasını sağlar. Sarımsak yağa eklendiğinde kısa süre çevrilmeli, yanmasına izin verilmemelidir. Sos çok sulu bırakılmamalı, sebzelerin üzerinde akıp gidecek yoğunlukta olmalıdır. Kızartılmış sebzeler sıcak, sos ise ılık hâlde birleştirildiğinde tatlar daha iyi bütünleşir. Şakşuka dinlendikçe lezzeti oturan bir meze olduğu için servis öncesinde kısa süre bekletilmesi daha dengeli bir sonuç verir. Şakşukanın kalori değeri, kızartma sırasında kullanılan yağ miktarı ve porsiyon ölçüsüne göre değişir. Standart ölçülerle hazırlanmış orta boy bir porsiyon şakşuka yaklaşık 250 ila 300 kalori aralığında yer alır.