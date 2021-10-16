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Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavatın anlamı nedir? En yaygın salavat...

Mübarek Mevlid Kandili için ibadet etmek isteyen Müslümanlar, kandilde yapılacak ibadetlerden biri olan salavat çekmeyi araştırıyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesi İslam aleminde Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Kandil niyetiyle salavat çekmek isteyen vatandaşlar "Salavat nedir?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte salavat getirmenin anlamı ve en yaygın salavatlar...

Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavatın anlamı nedir? En yaygın salavat...

Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve bağlılığı dile getirmek adına çekilen salavatın ne anlama geldiği araştırılıyor. Mübarek günlerde ve kandillerde salavat getirmenin anlamı merak ediliyor. İşte İslam dünyası tarafından araştırılan salavatın anlamı...

SALAVAT NEDİR?

Salavat, Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir.

Genellikle Hz. Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımıdır.

EN YAYGIN SALAVAT

En yaygın biçimleri "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir. Kur'an’da Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenir. Müslümanlarda namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okurlar.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." cümlesi ile getirilir. Salavat Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

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