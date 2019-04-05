Yabancıların adresleri araştırılıyor

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Enis Yıldırım'ın haberine göre 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırı düzenlenmişti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmasında olay yeri ile ilgili hazırlanan krokiler, ayak izlerinin tespiti ve tüfeğin bulunduğu Devran deresi raporlarda yer aldı. Soruşturmada 4 kişi hakkında fezleke hazırlandı ve ancak eksikler nedeniyle iade edildi. Soruşturmayı yürüten polis şefi, ilçe müdürleri, savcı ve hakimin FETÖ'den ihracı nedeniyle akıllarda oluşan sorular halen güncelliğini koruyor.
YABANCILARIN ADRESLERİ ARAŞTIRILIYOR
Saldırının üzerinden bin 283 gün geçmesine rağmen otobüs içerisinde Fenerbahçe kafilesinde yer alan futbolcu, yönetici ve kulüp çalışanlarının ifadesinin alınma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma çerçevesinde yabancı futbolcuların ifadelerinin alınmasında büyük zorluk yaşandığı ileri sürülürken, yurt dışı yazışmalar yapılarak, adres tespitine çalışıldığı öğrenildi.
POLİS, ZIRHLI ARAÇ DİYE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜYLE GÖNDERMİŞ
Saldırının ardından dönemin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu'nun, yaşanan olaya büyük tepki gösterdiği ve olay yerinden havalimanına gitmek için zırhlı araç talebinde bulunduğu öğrenildi. Mahmut Uslu ve beraberindekilerin zırhlı araç diye çevik kuvvet otobüsüne bindirip olay yerinden uzaklaştırılarak, havalimanına gönderildiği ortaya çıktı.
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