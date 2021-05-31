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Başhekim Prof. Dr. Kalkan’dan salgında yaz tatili uyarısı!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalkan, “Pandemiyle ilgili mücadelede aşılamayla tünelin ucundaki ışığı gördük. Ümit ediyorum yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili de çok önemli bir aşamadayız. Özellikle tatil alanlarında, tatile çıktığımız dönemlerde de tedbiri elden bırakmayıp bu süreçte yakaladığımız başarıyı kaybetmememiz gerekmekte” dedi

Salgında yaz tatili uyarısı! - Haberler
Salgında yaz tatili uyarısı!
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İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele, aşılama ve önlemlerle birlikte sürerken Türkiye’de vaka sayıları düşüşe geçti. Yerli aşı çalışmaları devam ederken çok sayıda Pfizer-BioNTech, Sputnik V ve Sinovac aşılarının Türkiye’ye gelmesi için yeni anlaşmalar da yapıldı. Aşı çeşitliliğinin sağlanmasıyla toplum bağışıklığının yükselmesi hedeflenirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalkan, artan aşılamayla birlikte güzel bir sürecin Türkiye’yi beklediğini ifade ederek tatil alanlarında da vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekti.

“AŞILAMAYLA TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜK"

Salgında gelinen son durumu değerlendiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, “Pandemiyle mücadelemiz devam etmekte. Şu an salgın kontrol altında ancak pandeminin pik döneminde de çok ciddi bir kapasitesini yaklaşık 2 bloğunu 750’ye yakın yatak kapasitesini ve yoğun bakımlarıyla beraber pandemiyle mücadeleye ayıran bir ekibimiz vardı. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Önümüzde ciddi bir aşılama süreci bizleri beklemekte. Aşılama konusunda milletimizin hizmetindeyiz. 50’nin üzerinde poliklinikle günlük 10 bin aşılama kapasitemizle hafta sonları da dahil gece 24.00’a kadar devam etmekte. Ümit ediyorum ülkemiz önümüzdeki süreci çok daha umutlu olarak atlatacak. Pandemiyle ilgili mücadelede aşılamayla birlikte tünelin ucundaki ışığı gördük. İnşallah kademeli normalleşmeyle birlikte güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.

“TATİLE ÇIKTIĞIMIZ DÖNEMLERDE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ"

Türkiye’nin önemli aşı anlaşmaları yaptığını ve toplum bağışıklığının sağlanmasının salgında çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kalkan, “Aşıyla ilgili peş peşe ciddi müjdeler almaya başladık. Yaz döneminde toplumun büyük kısmını aşılamayı planlıyoruz. Bu anlamda kapanmanın etkisi, hastanelerin ciddi gayreti, milletimizin sabrıyla birlikte pandemi sayılarında çok ciddi bir azalma saptandı. Ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmamamız gerekiyor. Özellikle tatil alanlarında, tatile çıktığımız dönemlerde de tedbiri elden bırakmayıp bu süreçte yakaladığımız başarıyı kaybetmememiz gerekmekte. Ben yeniden korkunç, olumsuz bir tabloyla karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum. Bu anlamda bireysel olarak kendimize karşı sorumlu olduğumuz gibi sevdiklerimize ve milletimize karşı da sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASIYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADAYIZ"

Vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini ifade eden Kalkan, “Ben özellikle İstanbul’un sosyal, tarihi alanlarında tedbirlerin yine en üst seviyede tutulmasını, halkımızın bu konuda duyarlılığının devam etmesini özelikle rica ediyorum. Ancak en önemli husus bu yazı çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşı çeşitliliği konusunda ülkemiz kendi aşısını henüz üretmemiş bir ülke olmasına rağmen çok ciddi imkanlar sunabilmekte. Kendi yerli ve milli aşımızı çok yakında kullanıma sunacak şekilde çalışmalarımız da ülke olarak devam etmekte. Ümit ediyorum yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili de çok önemli bir aşamadayız. Aşılamanın öğretmenler ve 20 yaşına kadar inecek olmasıyla birlikte tüm halkımızı kapsayacak olması dolayısıyla ben yüz yüze eğitimin de en kısa sürede ama tedbiri elden bırakmadan başlayacağı ümidini taşıyorum” dedi.

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