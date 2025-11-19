Salih Özcan: Bu maçtan sonra herkes bizden çekinir
A Milli Futbol Takımımızın orta saha oyuncusu Salih Özcan, 2-2 berabere kaldıkları İspanya maçının ardından, "Bu maçtan sonra herkes bizden çekinir" dedi.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'yla 2-2 berabere kalan milli takımımızın 2. golünü atan Salih Özcan, açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"
Milli futbolcu, "Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi Mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız." dedi.
"BU MAÇTAN SONRA HERKES BİZDEN ÇEKİNİR"
Muhtemel rakipler için konuşan Salih Özcan, "İspanya maçından sonra herhalde bütün ülkeler bizden çekinir. Şimdi önümüze bakacağız, kötü yaptığımız şeyleri analiz edeceğiz." dedi.
Attığı golü anlatan Salih Özcan, "Orkun Kökçü pası vermeden önce şut için kendimi hazırladım. Çok mutluyum ama keşke kazansaydık." diye konuştu.