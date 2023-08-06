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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan'ın yükselişi sürüyor : Beşiktaş, Salih ile kaybetmiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan'ın yükselişi sürüyor : Beşiktaş, Salih ile kaybetmiyor!

        Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yakaladığı performansı devam ettiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:07
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        Salih Uçan'ın yükselişi sürüyor!
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        Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana'yı eleyerek 3'üncü Ön Eleme Turu'na yükseldi. Siyah-beyazlı ekipte milli oyuncu Salih Uçan, Arnavutluk ekibine karşı oynanan 2 maçta sergilediği performansla geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. İki maça da ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki orta saha, rövanş karşılaşmasında 1 de asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

        SEZONA HAZIR GİRDİ, KAMPTA PARLAMAYA DEVAM ETTİ

        Sezonu formda bir şekilde kapatan Salih Uçan, sezonun sona ermesinin ardından bireysel çalışmalarına devam etti. Beşiktaş'ın sezon öncesi gerçekleştirdiği hazırlıklarda fiziksel olarak verdiği hazır görüntü ile dikkat çeken milli oyuncu, kampta da kalitesini gösterdi. Şenol Güneş'in güvendiği isimlerden biri olan Uçan, Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana karşısında oynanan 2 maça da ilk 11'de başladı ve 1 asist yaptı.

        İLK 11'DE FORMA GİYDİĞİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ TEK MAÇTA KAYBETTİ

        Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Salih Uçan, gösterdiği performansla takımının önemli bir seri yakalamasında da pay sahibi oldu. Milli oyuncu, Şenol Güneş yönetiminde 18 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olmak üzere 22 maçta ilk 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Uçan'ın ilk 11'de görev yaptığı 22 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyet ise geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olunan maçta geldi.

        GEÇTİĞİMİZ SEZON 11 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

        Salih Uçan, geride kalan sezonda hücum anlamında da siyah-beyazlı ekibe büyük katkı verdi.

        29 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt katkı sağladı. Uçan, Beşiktaş'ın ofansif anlamında bu yılda güvendiği isimlerden biri olacak.

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