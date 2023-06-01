Aksaray'da, rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin görev yaptığı özel hastanenin sahibi gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen ekipler, T.C'yi ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli T.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.
Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri hemşirenin öldüğü rezidansta keşif yapmıştı.
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