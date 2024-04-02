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        Haberler Müzik Salman Gambarov, İstanbul'da konser verecek - Magazin haberleri

        Salman Gambarov, İstanbul'da konser verecek

        Azeri caz piyanisti, besteci ve aranjör Salman Gambarov, Türkiye'deki ilk kez konser verecek. Gambarov, 5 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:02
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        İstanbul'da konser verecek
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        Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden Salman Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaştırdığı projesi Bakustic Jazz ile 5 Nisan akşamı, saat 20.30'da CRR’de konser verecek. Konserde Gambarov’a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

        Salman Gambarov cazın farklı müzikal kültür ve stillerle ilişkisine dair ifadeler sunmayı şiar edinmiş bir müzisyen. Bakustic Jazz ile önce cazın geleneksel kanadında dolaşan, ardından da post-bop'tan fusion ve modal caza doğru bir yol izleyen Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştiren projelerde sıkça yer alıyor.

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