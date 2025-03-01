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        Salt'ın 'Su Etrafında' programları başlıyor

        Salt'ın "Su Etrafında" programları 4 Mart'ta başlıyor. Salt Beyoğlu'nun giriş katını dinamik bir araştırma mekânına dönüştürecek program dizisi 22 Mart'a dek devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:08
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        Salt'ın 'Su Etrafında' programları başlıyor
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        Salt’ın disiplinlerötesi araştırma ve iş birliği platformu Forum’un Su Etrafında adlı ilk edisyonu, 4-22 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’nun giriş katını dinamik bir araştırma mekânına dönüştürecek bir dizi etkinlik ile başlıyor.

        Suyun coğrafyalar, altyapılar, dil ve hayal gücü ile bağlantılarını odağına alan Su Etrafında, farklı disiplinlerden araştırmacıları, açık çağrı sonucu belirlenen katılımcılar ile buluşturan beş araştırma grubunu içeriyor: Gökçen Erkılıç yürütücülüğünde İstanbul Kıyı Çizgisi Atlası Vol. X: Derin Dinleme/Haritalama; Ezgi Hamzaçebi yürütücülüğünde Spekülatif Kurgular; Aslıhan Demirtaş yürütücülüğünde Sümüklü Deniz Seferleri ya da İstanbul’un Tuzlu Sularındaki Yeni Şaşaa; Merve Anıl yürütücülüğünde Pedagojik Mekânlar Olarak Sulak Alanlar; Merve Bedir ile Duygu Cihanger Ribeiro yürütücülüğünde Su Gibi. Araştırma gruplarının bir araya geleceği atölyelere, herkesin katılımına açık konuşmalar, okuma ve tartışma oturumları, film gösterimleri, performanslar eşlik ediyor.

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        4 Mart Salı günü 18.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek açılış etkinliği, Su Etrafında programını hazırlayan Merve Yücel ile Eylül Şenses’in giriş konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gökçen Erkılıç, Ezgi Hamzaçebi, Aslıhan Demirtaş, Merve Anıl, Merve Bedir ve Duygu Cihanger Ribeiro, program kapsamında yürütecekleri araştırma gruplarından bahsedecekler.

        7 Mart Cuma günü saat 17.00’de kent tarihçisi K. Mehmet Kentel ile mimar ve araştırmacı Merve Bedir, Beyoğlu’nun altından geçen su sistemleri üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. Her gün binlerce insan ve motorlu taşıtın geçtiği sokakların üzerinden ve altından akan suların izlerini takip ederek, modern Beyoğlu’nun inşasında rol oynamış sosyo-ekolojik ilişkileri ele alacaklar.

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        Aynı gün saat 19.00’da ise Onur Hamilton Karaoğlu’nun, adını Âşık Mahzuni Şerif’in eserinden alan performans çalışması Boşu Boşuna Salt Beyoğlu’nda yer alacak. Uzun zaman önce yok olmuş bir deniz, Orta Çağ’dan bir okyanusbilimci, 20. yüzyıldan bir şair ile günümüzden genç bir yazarı buluşturan hikâyeler, yakın zamanda yaşanmış bir iklim krizi alameti olarak 2021 yazında Marmara Denizi’nde görülen müsilaja dair bir anlatıyla kesişecek. Performansın sonunda katılımcılar, âşık geleneğinde kolektif bir şiir antolojisi oluşturacak. Su Etrafında programındaki araştırma gruplarından “Sümüklü Deniz Seferleri ya da İstanbul'un Tuzlu Sularındaki Yeni Şaşaa” kapsamında düzenlenen performansın ardından Onur Hamilton Karaoğlu, araştırmanın yürütücüsü Aslıhan Demirtaş ile söyleşecek.

        Herkesin katılımına açık ve ücretsiz programlar, 22 Mart’a dek Salt Beyoğlu’nda devam edecek.

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        #SALT Galata
        #SALT beyoğlu
        #Su Etrafında
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