Salt 'Sahnede 90’lar sergisi Hamburg’da

Salt’ın sahne ve performans kavramları odağında Türkiye’nin 1990’lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiren Sahnede 90’lar sergisi, 27 Ocak–14 Nisan tarihlerinde Kunstverein Hamburg’da yer alacak.

Sahnede 90’lar, muhtelif kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor ve canlı performanslardan video kliplere uzanan bir çeşitlilikte çarpıcı üretimleri de içeriyor. Dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış getiriyor. Bu dönemde parklarda, eğlence mekânlarında, tarihî alanlarda ve terk edilmiş yapılarda görünürlüğü artan performans temelli üretimler ile popüler kültür arasında beklenmedik bağlantılar kuruyor ve “sahne” kavramının ne kadar geniş bir yelpazede ele alınabileceğine işaret ediyor. Performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeleyen sergi, sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu bireysel ve kolektif girişimleri ele alırken kültür tarihinden de bir potpuri sunmuş oluyor. Kunstverein Hamburg’daki sunum, L'Internationale’nin “Our Many Europes” projesi kapsamında 15 Eylül 2022–2 Nisan 2023 tarihlerinde Salt Beyoğlu ve Salt Galata’da düzenlenen sergiden seçili işleri içeriyor. Amira Akbıyıkoğlu tarafından araştırmacı Mine Söyler ve tasarımcı Emirhan Altuner ile birlikte programlanan sergi, Garanti BBVA tarafından kurulan Salt iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.