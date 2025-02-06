Salt'ta 'Bitkilerle Aramızda'

Salt’ın Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri dizisi, Fulya Uçanok’un ses enstalasyonu ile sona eriyor. 14 Şubat-1 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde yer alacak Bitkilerle Aramızda adlı enstalasyon, dinleyen ile dinlenenin birbirine bağlı olduğu fikrini merkeze alıyor. İnsanlar ile bitkiler arasındaki karşılıklı etkileşime odaklanarak bitkiler aracılığıyla kurulan duyusal ve düşünsel bağlantıları keşfetmeye yönelik bir alan oluşturuyor. Özne ile nesne arasındaki ilişkiye dair spekülatif anlatılar ve sorulara yer veren enstalasyon, ziyaretçileri Kış Bahçesi’ndeki bitkilerle birlikte yavaşlamaya, düşünmeye, hayal etmeye çağırıyor.

Uçanok, Kış Bahçesi’ndeki bu çalışması kapsamında 14 Şubat Cuma günü saat 19.00’da bir söyleşi ve canlı performans gerçekleştirecek.

Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri, Kış Bahçesi’ndeki bitkiler ile ses ve müzik üzerinden ilişki kuran işlerden oluşuyor. Özcan Ertek, Passepartout Duo, Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Ömer Sarıgedik ile Fulya Uçanok’un üretimlerini bir araya getiren seri, L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında ve EK BİÇ YE İÇ desteğiyle gerçekleştiriliyor.