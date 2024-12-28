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        Salyangoz nasıl yenir, tüketilir? Salyangozun faydaları nelerdir?

        Kara, deniz ve tatlı sularda yaşayan salyangozlar, kabuklu canlılardır. Nemli ve yağışlı bölgelerde salyangozlara çok sık rastlanabilir. Karın altlarındaki kaslı ayaklarla hareket ederler ve özellikle sonbahar aylarında dikkat çekerler. Peki salyangoz yenir mi? Cevap evetse salyangoz nasıl yenir? Merak ettiğiniz tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:31
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        Salyangoz nasıl yenir, tüketilir?
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        Salyangozlar, en dikkat çeken ve ilginç bulunan canlı türlerinden biridir. Gövdeleri ve kabukları arasında bulunan sümüksü sıvı, salyangozları en belirleyici yapan özelliklerindendir. Mevsim koşullarına göre salyangozlar hareket ettikçe bu sıvılar da iz bırakabilir. Dünya genelinde salyangoz yetiştiriciliği yapıldığı bilinir.

        SALYANGOZ NASIL YENİR?

        Peki salyangoz nasıl yenir? Yüksek proteine sahip olan salyangoz eti yenebilir. Ayrıca bu et, düşük yağ oranıyla dikkat çeker. Zengin proteinin yanı sıra Omega 3, fosfor ve potasyum bakımından da zenginlik sunar. Bu yüzden birçok kişi evde salyangoz yemeğinin nasıl yapıldığını araştırmaya başlamıştır. Kendi başınıza salyangoz yemeği yapmayı düşünüyorsanız dondurulmuş etleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Sonrasında salyangozları ayıklamak ve temizlemek için titizlik göstermelisiniz. Bu oldukça zahmetli ve oyalayıcı bir iş olsa da sonucunda çıkan yemeği birçok kişi sever.

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        SALYANGOZ NASIL TÜKETİLİR?

        Son dönemlerde değişik yiyeceklere olan ilgi artmıştır. İnternet üzerinde “Salyangoz nasıl tüketilir?” sorusunun yaygın şekilde sorulduğu görülmüştür. Salyangoz yemeğini pişirme teknikleri, çeşitli mutfak kültürlerine göre çeşitlilik gösterir. Mutfağı bakımından dünyada nam salmış İtalya’da salyangoz çoğunlukla makarnada kullanılır. Ancak İspanya, salyangoz etinin çeşitli baharatlarla tüketilmesi gerektiğini söyler. Öte yandan Fransa’da salyangoz tüketen insanların yüksek bir gelire sahip olduğu düşünülür. Ülkemizde ise salyangoz yemeği çok yaygın değildir. Ancak bazı bölgelerde midye ile karıştırıldığı görülebilir.

        SALYANGOZ FAYDALARI NELERDİR?

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        Peki salyangoz faydaları nelerdir? Bu yemeğin faydalarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz;

        • Salyangozların vücut yapılarında doğal şekilde sıvı salgılanır.

        • Salyangoz sıvısının cilde yüksek oranda fayda sağladığı bilinir.

        • Kozmetik sektöründeki bazı üreticiler salyangozun sıvısından sıkça faydalanır.

        • Ciltte herhangi bir etki olumsuz etki yaratmayan salyangoz kremi, düzenli kullanımda cilt problemlerine iyi gelebilir.

        • Salyangoz sıvısından üretilen kozmetik ürünler, ciltte nem dengesini sağlama konusunda başarılıdır.

        • Düzenli kullanımda yaşlanma karşıtı bakım sağlayabilir.

        • Sivilce izlerini ve cilt lekelerini besleme konusunda başarılıdır.

        • Salyangozda bulunan triptofan maddesinin beyni rahatlatan özellikte olduğu bilinir.

        • Salyangoz etinde mevcut olan lectin maddesi, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu niteliktedir.

        • Cildin doğal rengini korur.

        • Zamanla aydınlatma etkisi sunabilir.

        • Ciltte parlaklık sağlar.

        SALYANGOZ ÖZELLİKLERİ

        Salyangoz özellikleri şöyledir;

        • Yumuşakçalar sınıfına aittir.

        • Doğada geniş bir yaşam alanları vardır.

        • Spiral şeklinde kabukları vardır.

        • Yumuşak ve esnek yapıya sahip olurlar.

        • Salyangozların ayakları, salgıladıkları sıvıdan dolayı pürüzlü yüzeylerde dahi kolay ve hızlıca kayabilir.

        • Yavru salyangoz büyüdükçe kabuk kısmı da gelişir.

        • Salyangozların salgıladıkları sıvı düşük sıcaklıklarda donabilir.

        • Salyangoz sıvısı, yüksek sıcaklıkların olduğu alanlarda buharlaşır.

        • Çok sıcak ve soğuk hava koşullarında kabuklarının altına saklanabilirler.

        • Ayrıca toprağın altına saklanma özellikleri de vardır.

        • 15 seneye varan ömürleri olduğu bilinir.

        • Hem erkek hem dişi olabilirler.

        • Farklı salyangoz çeşitleri vardır.

        • Renk olarak genel olarak kahverengi ve ten rengi oldukları görülür.

        • Salyangozların türü değiştikçe göz rengi de değişir.

        • Yağışlı ve nemli havalarda bolca bulunurlar.

        • Salyangoz yetiştiriciliği bir meslektir.

        • Salyangozların akciğer yapısı oldukça basittir.

        • Salyangozlar son derece yavaş hareket ederler.

        • Antenleri, daha çok çevredeki kokuları algılayabilmek için vardır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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