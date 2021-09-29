Avusturya temsilcisi Salzubrg, UEFA Şampiyonlar Ligi G GRubu ikinci maçında Lille'i konuk ediyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: EXXEN

STAT: Red Bull Arena

SALZBURG: Köhn, Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer, Sucic, Camara, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

TEKNİK DİREKTÖR: Matthias Jaissle

LILLE: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson, Weah, Andre, Xeka, Angel Gomes, David, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Jocelyn Gourvennec

Lille ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Salzburg, Fransız takımlarına rakip olduğu son maçta Marsilya'yı 2-1 mağlup etti (Mayıs 2018'de Avrupa Ligi).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanan Lille (3B 10M), bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda BATE Borisov'u 2-0 mağlup ederek aldı (Kasım 2012). Fransız ekibinin bu turnuvadaki son üç galibiyeti de dış sahada geldi (2-0 vs Milan & 2-0 vs CSKA Moskova).

Evinde oynadığı dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Salzburg (3B 5M), tek galibiyetini Eylül 2019'da Genk'i 6-2 mağlup ederek almıştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 40'ıncı maçına çıkmaya hazırlanan Lille, daha önceki 39 karşılaşmanın altısını kazanabildi (14B 19M). Turnuva tarihinde ilk 40 maçının ardından daha az galibiyet alan sadece iki takım var: Dinamo Zagreb (5) ve Steaua Bükreş (4).

Şampiyonlar Ligi tarihinde takım çalıştıran en genç altıncı teknik direktör olan Matthias Jaissle (33 yaş 162 gün), Sevilla karşısındaki ilk 11'inde yedi 21 yaş altı oyuncu kullandı. Turnuva tarihindeki ilk maç haftalarında Salzburg'dan (22 yaş 220 gün) daha düşük yaş ortalamasına sahip tek ilk 11'i 2004/05 sezonunda Ajax sahaya sürdü (22 yaş 2 gün).