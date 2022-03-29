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Haberler Gündem KAZAYA DAVETİYE! Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı, şans eseri kazadan kurtuldu! - Güncel haberler
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Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı

Bu görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine ait. Saman yüklü kamyonet trafiğin yoğun yaşandığı ana caddede yana yatan bir görüntüyle yola devam etti. Sürücülerin yüreği ağzına gelirken şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı

KAZAYA DAVETİYE! Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı, şans eseri kazadan kurtuldu! - Güncel haberler
Yürekleri ağza götüren görüntü
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İHA

Afyonkarahisar’da saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerledi. Yürükleri ağza getiren görüntülerde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüldü.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yüreklerini ağzına getirdi.

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