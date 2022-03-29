Yürekleri ağza götüren görüntü

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İHA

Afyonkarahisar’da saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerledi. Yürükleri ağza getiren görüntülerde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüldü.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yüreklerini ağzına getirdi.