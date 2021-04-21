Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAdana Demirspor
ABONE OL

Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyerek, “Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var. Tuzlaspor maçına bakacağız. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz” dedi

Samet Aybaba:

Adana Demirspor, ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 61 puanda ikinci sırada bulunan mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“TUZLASPOR MAÇINA ORGANİZE OLUYORUZ”

Geçen hafta 3-0 kazandıkları Giresunspor maçını değerlendiren Aybaba, “Mükemmele yakın bir oyun oynandı. Oyuncularımı kutluyorum. İyi savundular, iyi hücuma çıktılar. Zaten bunu yaparak avantaj yakalamak istiyorduk. 3-0 olunca ikili averajda da öne geçtik. Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Ona organize oluyoruz. Arkadaşlarımızın coşkusu, isteği devam ederse o maçtan da 3 puanla döneriz” diye konuştu.

“OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM”

Takımın başında çıktığı 8 maçta iyi sonuçlar aldıklarını kaydeden Samet Aybaba, “Bunları sonra anlatacağım. Oyuncularımızla aramızda diyaloglar var. Teker teker var, blok halinde var. Yaptığımız bir sürü çalışma var. Bunları hem mental hem de fiziksel anlamda çok farklı yerlere getirmek için çok şeyler yaptık. İnşallah şampiyon olduğumuzda bunların hepsini size anlatacağım. Oyuncularımızın şu anki düşünce ve performansından çok memnunum. Özellikle de buna susamış bir Adana şehri var. Onların duygularını böyle yansıtır görünce daha da mutluluğum artıyor. Biz Tuzlaspor maçına bakacağız” ifadelerini kullandı.

OKAN ALKAN: “TAKIM SEÇME LÜKSÜMÜZ YOK”

Takımın sol bek oyuncularından Okan Alkan ise Samet Aybaba ile takımda sistemin oturtulduğunu belirterek, “Takım aynı takım ama bazı pürüzler vardı ve Samet hoca geldikten sonra bu pürüzler ortadan kalktı. Biz artık bu ligi oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Bu ligin sadece ataktan ibaret olmadığını biliyoruz. Yemeden atılması gerektiğini biliyoruz. Giresunspor maçına da bu şekilde çıktık. Bizim artık takım seçme gibi bir lüksümüz yok” dedi.

“İNŞALLAH BU MAÇI DA ALACAĞIZ”

Tuzlaspor maçını da kazanmak istediklerini aktaran Alkan, “Artık ayağımızın daha sağlam yere basması gerektiğini biliyoruz. Çünkü bir şey kazanmadık ve bir şey de kaybetmedik. Son 3 maçımız ve bu periyodun ilk maçı Tuzlaspor maçı. Çok iyi hazırlanıyoruz ve hiçbir maç ayırt etmeksizin bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçı da alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 KULÜP ÇEKİLDİ! Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi dağıldı - İstifa haberleri geliyor
FUTBOL6 kulüp çekildi
Spor yazarlarından Sivasspor - Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"Fenerbahçe ensene yapıştı ensene..."
Süper Lig'de dev randevu: Galatasaray - Trabzonspor! İŞTE 11'LER
FUTBOLİşte dev maçın 11'leri
TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
FUTBOLBir yardımcı hakemin testi pozitif
Beşiktaş cepten yiyor
FUTBOLBeşiktaş cepten yiyor
Avrupa Süper Ligi'nden ayrılıklar sonrası ilk açıklama geldi
FUTBOLAyrılıklar sonrası ilk açıklama!
Yüksel Yıldırım: "Her oynadığımız maça teşvik primi gönderiliyor"
FUTBOLTeşvik primi iddiası!
İbrahim Yıldız: Beşiktaş bir puana sevinmeli
FUTBOL"Beşiktaş bir puana sevinmeli"
Manchester City "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceğini açıkladı
FUTBOLİlk çekilen Manchester City!
FİNAL TEHLİKEDE! Avrupa Süper Ligi'nin yankıları sürüyor! İstanbul finali iptal olabilir mi?
FUTBOLİstanbul finali tehlikede!