Sami Uğurlu: Beklemediğimiz bir sonuç oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uğurlu, maçın başında üst üste yedikleri gollerin ilk yarıda kendilerini oyundan düşürdüğünü belirtti.

Maçın ikinci yarısına değişikliklerle başladıklarını vurgulayan Uğurlu, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç oldu. Maça iyi başlayamadık. İkinci yarıya değişikliklerle daha arzulu başladık. Baskının şeklini değiştirdik diyebilirim. 2-1'i yakaladık, 2-2'yi yakalama şansımız vardı ama ondan sonra 3. golü yedik ve oyundan tamamen düştük. Bireysel hatalar olacak çünkü çok fazla genç oyuncuyla oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.