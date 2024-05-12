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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu: Puan rekorunu kırmak istiyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Puan rekorunu kırmak istiyoruz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Antalyaspor karşısında buldukları erken gollerle rahatladıklarını, maçın ikinci yarısını da kontrollü oynadıklarını söyledi. Uğurlu ayrıca Kasımpaşa'nın 53 olan puan rekorunu da kırmak istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:15
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        "Puan rekorunu kırmak istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bitexen Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, ligi 5. bitirmek için mücadele ettiklerini ve Avrupa hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, Kasımpaşa'nın Avrupa hedefinin devam ettiğini kaydederek, "Maçın başlamasıyla birlikte daha çok galibiyete ihtiyacı olan takım bizdik. Her ne kadar düşünülmese de hala hedeflerimiz var. Bunu da maçtan sonra daha net gördük. Son 2 maçımızı kazanırsak bizimle bu yarışın içinde olan Alanyaspor, Rizespor ve Beşiktaş'ın ikili averajla üstünde olacağız. Türkiye kupasını kimin kazanacağının da önemi var ama iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bu da bizi motive eden şeylerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

        "PUAN REKORUNU KIRMAK İSTİYORUZ"

        Kasımpaşa adına Süper Lig'de en yüksek puan rekorunu kırmak istediklerini vurgulayan Uğurlu, "Daha çok isteyen, agresif ve mental olarak daha hazır olan bir Kasımpaşa vardı. Erken gollerle rahatladık. İkinci yarıda kontrollü oynamaya çalıştık. Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyun tamamen koptu. Anlamlı, güzel ve keyifli bir galibiyet oldu bizim için. Kasımpaşa tarihinin en yüksek puanı 53'tü, o da 2 sene önce bizim dönemimizdeydi. Şu anda 52 puandayız ve bu rekoru yine biz kırmak istiyoruz. Çok genç bir teknik ekibe sahibiz. Onlar da çok emek veriyor, onlar da çok istekliler. Umarım ligin sonunda ligi istediğimiz yerde bitirip olumlu bir sezon geçirmiş oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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