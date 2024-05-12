Sami Uğurlu: Puan rekorunu kırmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bitexen Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, ligi 5. bitirmek için mücadele ettiklerini ve Avrupa hedeflerinin devam ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, Kasımpaşa'nın Avrupa hedefinin devam ettiğini kaydederek, "Maçın başlamasıyla birlikte daha çok galibiyete ihtiyacı olan takım bizdik. Her ne kadar düşünülmese de hala hedeflerimiz var. Bunu da maçtan sonra daha net gördük. Son 2 maçımızı kazanırsak bizimle bu yarışın içinde olan Alanyaspor, Rizespor ve Beşiktaş'ın ikili averajla üstünde olacağız. Türkiye kupasını kimin kazanacağının da önemi var ama iki maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bu da bizi motive eden şeylerden biri." değerlendirmesinde bulundu.