Sami Uğurlu: Sisteme bağlı bir takımız

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Uğurlu, "Göztepe takımı sezon başından beri kaybetmeyen, kendi sahasında çok güçlü taraftarının önünde oyunu da bir o kadar güçlü oluyor. Oyunu değerlendirecek olursak Göztepe'nin, ligin kısa mesafelerde en şiddetli baskı yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kaybettikleri toplar sonrasında çok çabuk topu kazanıp geçiş oyunu oynayabiliyor. Yine aynı şekilde uzun vurduğu toplar da ikinci topu kazandıktan sonraki geçiş oyununu bunu çok iyi yapıyorlar. Ancak bizim de artı tarafımız özellikle oyunu genişlettiğimiz zaman uzattığımız zaman oyun boyunu ligin en çok sprint atan ve yüksek şiddeti en iyi olan takımıyız. Oyunun şiddeti eğer ki bizim istediğimiz gibi oynandığı bölümlerde tabii ki de biz istediğimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ancak Göztepe takımı fizik olarak çok güçlü bir takım. Oyun planı belli. Hem bu agresiflikle birlikte yüksek atılan toplarla aldıkları ikinci toplar ve burada pozisyonları var. Ancak dediğim gibi fizik olarak çok küçük kaldık Göztepe karşısında" diye konuştu.

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