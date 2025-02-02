Göztepe: 0 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanya ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanya'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekibin 66. dakikada Heliton ile attığı gol VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.